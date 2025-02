Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Home Depot-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,1 Prozent auf 361,80 EUR nach.

Die Home Depot-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:41 Uhr um 3,1 Prozent auf 361,80 EUR ab. In der Spitze büßte die Home Depot-Aktie bis auf 361,80 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 368,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 436 Home Depot-Aktien.

Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 412,10 EUR an. 13,90 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 297,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,36 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,91 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 31.10.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 12.11.2024. Das EPS wurde auf 3,68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 2,83 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 40,22 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34,79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Home Depot am 25.02.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Home Depot-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 15,12 USD fest.

