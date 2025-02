Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot legt am Mittag zu

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 370,80 EUR.

Das Papier von Home Depot legte um 11:48 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,8 Prozent auf 370,80 EUR. Der Kurs der Home Depot-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 370,85 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 367,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 493 Stück.

Bei 412,70 EUR markierte der Titel am 06.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 11,30 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 295,00 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 20,44 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,91 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 8,36 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 12.11.2024 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,83 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Home Depot mit einem Umsatz von insgesamt 40,22 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 15,61 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Home Depot am 25.02.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,12 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

