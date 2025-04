Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Donnerstagnachmittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 313,90 EUR nach.

Die Aktie verlor um 15:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 313,90 EUR. Bei 310,85 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 312,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 832 Aktien.

Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 412,10 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 31,28 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 293,10 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 7,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,18 USD belaufen.

Am 25.02.2025 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39,70 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 34,79 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.05.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Home Depot-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 15,10 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

