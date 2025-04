Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

Home Depot im Fokus

Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 312,70 EUR abwärts.

Die Home Depot-Aktie wies um 08:58 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 312,70 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Home Depot-Aktie bisher bei 312,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 312,75 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 4 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 02.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 411,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 31,56 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 295,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 5,66 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,18 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,00 USD je Wertpapier.

Am 25.02.2025 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,83 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39,70 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,79 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 20.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Home Depot dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.05.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2026 auf 15,10 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Dow Jones aktuell: Dow Jones-Anleger treten schlussendlich den Rückzug an

Börse New York in Rot: Dow Jones-Börsianer nehmen nachmittags Reißaus

Minuszeichen in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach