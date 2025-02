Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Home Depot-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 374,20 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 374,20 EUR zu. Die Home Depot-Aktie zog in der Spitze bis auf 374,70 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 360,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.475 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 412,10 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.05.2024 bei 297,05 EUR. Mit Abgaben von 20,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,02 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 8,36 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.10.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 12.11.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,83 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 40,22 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34,79 Mrd. USD umgesetzt.

Die Home Depot-Bilanz für Q1 2025 wird am 20.05.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 19.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Home Depot.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 15,13 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

