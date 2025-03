Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Nachmittag im Plus

Home Depot im Blick

Die Aktie von Home Depot zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Home Depot-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 335,80 EUR.

Die Home Depot-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 335,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Home Depot-Aktie bei 338,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 335,85 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 280 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 411,40 EUR erreichte der Titel am 02.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 22,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.05.2024 bei 296,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 13,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,18 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,00 USD aus.

Die Zahlen des am 31.01.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 25.02.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,02 USD gegenüber 2,83 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Home Depot mit einem Umsatz von insgesamt 39,70 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,14 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 20.05.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Home Depot rechnen Experten am 19.05.2026.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2026 auf 15,09 USD je Aktie.

