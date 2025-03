Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot tendiert am Dienstagmittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Home Depot. Zuletzt fiel die Home Depot-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 334,90 EUR ab.

Die Home Depot-Aktie wies um 11:44 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 334,90 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Home Depot-Aktie ging bis auf 334,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 336,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 564 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 412,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 297,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,18 USD aus.

Home Depot ließ sich am 25.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,70 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34,79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 20.05.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 19.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 15,09 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Optimismus in New York: Dow Jones letztendlich stärker

Optimismus in New York: Dow Jones am Montagnachmittag fester

Gewinne in New York: Dow Jones im Plus