Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Montagabend schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 351,15 EUR nach.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 20:14 Uhr in der BMN-Sitzung 0,2 Prozent auf 351,15 EUR. Bei 348,80 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 352,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 78 Home Depot-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 17,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 293,85 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.
Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2025 mit 9,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,12 USD je Aktie ausschütten.
Am 19.08.2025 legte Home Depot die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,60 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 45,28 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 43,18 Mrd. USD umgesetzt.
Die Home Depot-Bilanz für Q3 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Am 17.11.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 14,99 USD je Aktie aus.
