Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot zieht am Mittwochmittag an

Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Home Depot-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 377,20 EUR.

Die Home Depot-Aktie konnte um 11:49 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 377,20 EUR. Die Home Depot-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 377,20 EUR aus. Bei 374,60 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 245 Stück.

Bei 411,40 EUR erreichte der Titel am 02.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 296,00 EUR fiel das Papier am 29.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 27,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 9,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,36 USD je Home Depot-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 25.02.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,83 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 39,70 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34,79 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 20.05.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 19.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 15,37 USD je Home Depot-Aktie.

