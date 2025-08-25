Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verteidigt am Dienstagnachmittag Vortagesniveau

Kurs der Home Depot

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt bei 348,25 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Home Depot-Aktie bewegte sich um 16:08 Uhr kaum. Das Papier stand via Frankfurt bei 348,25 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Home Depot-Aktie bei 350,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Home Depot-Aktie bei 348,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 350,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 31 Home Depot-Aktien.

Am 02.12.2024 markierte das Papier bei 411,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 18,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 295,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 18,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,12 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,00 USD je Wertpapier.

Am 19.08.2025 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das EPS wurde auf 4,58 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 45,28 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,18 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 14,99 USD je Aktie aus.

