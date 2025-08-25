Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie notierte zuletzt im BMN-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 351,35 EUR.

Die Home Depot-Aktie wies um 09:14 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 351,35 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Home Depot-Aktie bei 351,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 351,10 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (412,60 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 17,43 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 293,85 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Abschläge von 16,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,12 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,00 USD je Wertpapier.

Home Depot ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Home Depot mit einem Umsatz von insgesamt 45,28 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,87 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. Am 17.11.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,99 USD je Home Depot-Aktie.

