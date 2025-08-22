Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot büßt am Abend ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Home Depot-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 1,1 Prozent auf 347,95 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 20:14 Uhr 1,1 Prozent auf 347,95 EUR. Der Kurs der Home Depot-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 347,85 EUR nach. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 351,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 57 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 412,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Bei 293,85 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 15,55 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,12 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 19.08.2025. Home Depot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,60 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 45,28 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,18 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 14,99 USD im Jahr 2026 aus.

