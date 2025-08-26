DAX23.983 -0,7%ESt505.379 -0,1%Top 10 Crypto16,11 +3,0%Dow45.513 +0,2%Nas21.579 +0,2%Bitcoin97.016 +0,9%Euro1,1588 -0,5%Öl67,73 +0,7%Gold3.384 -0,3%
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot -- US-Börsen fester -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- Kohl's, PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, HHLA, DroneShield im Fokus
Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck
Mutares-Aktie gewinnt: Mutares-Beteiligung Buderus Edelstahl wird zerschlagen - hunderte Arbeitsplätze bedroht
Fokus auf Aktienkurs

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gewinnt am Mittwochnachmittag

27.08.25 16:10 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gewinnt am Mittwochnachmittag

Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Home Depot-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 354,60 EUR.

Die Aktie notierte um 16:06 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 354,60 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Home Depot-Aktie bisher bei 354,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 350,00 EUR. Zuletzt wechselten 375 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 412,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 280,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,04 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,12 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 19.08.2025. Das EPS wurde auf 4,58 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,60 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 45,28 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 43,18 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 18.11.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 14,99 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Home Depot Inc., The

DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2020Home Depot OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
20.08.2019Home Depot NeutralCredit Suisse Group
16.07.2019Home Depot HoldGabelli & Co
19.08.2015Home Depot HoldDeutsche Bank AG
17.11.2014Home Depot HoldCanaccord Adams
15.11.2012Home Depot neutralNomura
DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
19.03.2008Home Depot DowngradeMorgan Keegan & Co., Inc.
18.07.2007Home Depot reduceUBS
11.07.2007Home Depot fern haltenFrankfurter Tagesdienst
21.05.2007Home Depot reduceUBS

