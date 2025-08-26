Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot steigt am Vormittag

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 350,05 EUR.

Die Home Depot-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 350,05 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Home Depot-Aktie sogar auf 350,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 350,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 1 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 412,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 17,73 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 293,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,12 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 19.08.2025. Home Depot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,60 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 45,28 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,18 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2026 14,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

