Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot behauptet sich am Mittwochabend

Die Aktie von Home Depot hat am Mittwochabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Home Depot-Aktie zeigte sich zuletzt im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 351,00 EUR an der Tafel.

Mit einem Wert von 351,00 EUR bewegte sich die Home Depot-Aktie um 20:13 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Home Depot-Aktie bisher bei 355,00 EUR. Im Tief verlor die Home Depot-Aktie bis auf 350,20 EUR. Mit einem Wert von 350,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via BMN 197 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 412,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 14,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 293,85 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 16,28 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,12 USD.

Am 19.08.2025 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,60 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 45,28 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 43,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 14,99 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.

