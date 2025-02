Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittag mit Aufschlag

Home Depot im Fokus

Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Home Depot-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 376,55 EUR.

Das Papier von Home Depot konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 376,55 EUR. Bei 377,35 EUR erreichte die Home Depot-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 374,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 307 Home Depot-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 412,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Am 28.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 295,00 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 27,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,18 USD belaufen.

Am 25.02.2025 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,83 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 39,70 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34,79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 20.05.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 19.05.2026 dürfte Home Depot die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 15,13 USD fest.

