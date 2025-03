Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Nachmittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 330,10 EUR abwärts.

Der Home Depot-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 15:56 Uhr verlor das Papier 2,4 Prozent auf 330,10 EUR. Der Kurs der Home Depot-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 330,10 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 335,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 02.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 411,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,63 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.05.2024 bei 296,00 EUR. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 11,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 9,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,18 USD je Home Depot-Aktie.

Am 25.02.2025 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,02 USD, nach 2,83 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39,70 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,79 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 20.05.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.05.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2026 15,09 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

