Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 336,30 EUR.

Die Home Depot-Aktie zeigte sich um 09:12 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 336,30 EUR. Kurzfristig markierte die Home Depot-Aktie bei 336,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Home Depot-Aktie bei 335,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 336,70 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 116 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Bei 412,70 EUR markierte der Titel am 06.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 22,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 295,00 EUR ab. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 14,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,18 USD.

Am 25.02.2025 äußerte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.01.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,02 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 2,83 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 39,70 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34,79 Mrd. USD umgesetzt.

Am 20.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Home Depot-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 15,09 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

