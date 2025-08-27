DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,81 -1,2%Dow45.616 +0,1%Nas21.717 +0,6%Bitcoin96.229 +0,8%Euro1,1687 +0,4%Öl68,60 +1,2%Gold3.418 +0,6%
Blick auf Home Depot-Kurs

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Abend auf rotem Terrain

28.08.25 20:24 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Abend auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 347,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 19:58 Uhr 1,1 Prozent auf 347,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Home Depot-Aktie bis auf 346,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 352,60 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 859 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 412,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 15,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 280,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 19,40 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,12 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,00 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 19.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,60 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Depot im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 45,28 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 17.11.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 14,99 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

mehr Analysen