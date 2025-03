Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verteidigt Stellung am Montagmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Home Depot zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Home Depot-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 329,80 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Home Depot-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte um 12:01 Uhr bei 329,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Home Depot-Aktie sogar auf 329,95 EUR. Die Abwärtsbewegung der Home Depot-Aktie ging bis auf 325,05 EUR. Bei 328,30 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.000 Home Depot-Aktien.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 412,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 25,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 295,00 EUR. Dieser Wert wurde am 28.05.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 11,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,18 USD.

Home Depot gewährte am 25.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.01.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,02 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,83 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 39,70 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 34,79 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 20.05.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.05.2026 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,08 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

