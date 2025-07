Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verteidigt Stellung am Mittag

So entwickelt sich Home Depot

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Home Depot. Mit einem Wert von 324,85 EUR bewegte sich die Home Depot-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Home Depot-Aktie um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel bei 324,85 EUR. Die Home Depot-Aktie zog in der Spitze bis auf 325,20 EUR an. Die Home Depot-Aktie sank bis auf 323,15 EUR. Mit einem Wert von 323,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 426 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 412,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 280,00 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,16 USD, nach 9,00 USD im Jahr 2025.

Am 20.05.2025 legte Home Depot die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2025 endete, vor. Home Depot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,63 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,44 Prozent auf 39,86 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,42 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 19.08.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 18.08.2026 dürfte Home Depot die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 14,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen

Home Depot-Aktie kaum bewegt: Wachstum bei Home Depot schwächelt