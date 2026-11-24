HomesToLife: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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HomesToLife präsentierte am 23.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 USD gegenüber 0,020 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz wurde auf 76,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 73,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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