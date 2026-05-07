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Heute im FokusDAX etwas fester -- Asiens Börsen grün -- USA verhandeln weiter mit dem Iran -- ServiceNow, SAP, Lenovo, SK hynix, Samsung, Honeywell, TSMC, Tesla, Siemens Energy im Fokus
US-Regierung lässt Zugang zu neuer KI von OpenAI beschränken. VW könnte China-Modelle laut Ministerpräsident Lies in Deutschland fertigen. Persistent will Nagarro für eine Milliarde Euro kaufen. China verschärft Exportbeschränkungen für japanische Unternehmen. Alphabet rückt für Verizon in den Dow Jones auf. Moderna, Eli Lilly & Co. auf Rekordkurs.
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