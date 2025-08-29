Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell tendiert am Dienstagabend südwärts

So bewegt sich Honeywell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Honeywell. Die Honeywell-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 217,19 USD ab.

Die Honeywell-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,1 Prozent auf 217,19 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Honeywell-Aktie ging bis auf 215,40 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 217,03 USD. Von der Honeywell-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 366.836 Stück gehandelt.

Am 13.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 242,50 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Honeywell-Aktie. Bei einem Wert von 179,47 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Honeywell-Aktie derzeit noch 17,37 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,50 USD, nach 4,37 USD im Jahr 2024.

Am 24.07.2025 lud Honeywell zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 2,45 USD gegenüber 2,36 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 10,35 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,58 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Honeywell veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Honeywell einen Gewinn von 10,56 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

