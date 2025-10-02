Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Nachmittag stärker

Honeywell im Fokus

Die Aktie von Honeywell zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Honeywell legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 212,91 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Honeywell-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 212,91 USD nach oben. Bei 213,00 USD markierte die Honeywell-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 210,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 65.550 Honeywell-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 242,50 USD. Mit einem Zuwachs von 13,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 179,47 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Honeywell-Aktie liegt somit 18,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Honeywell-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,37 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,50 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Honeywell am 24.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Honeywell 2,36 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 10,35 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Honeywell veröffentlicht werden. Am 22.10.2026 wird Honeywell schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Honeywell einen Gewinn von 12,31 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

