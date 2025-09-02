DAX23.580 +0,4%ESt505.323 +0,6%Top 10 Crypto15,84 ±0,0%Dow45.175 -0,3%Nas21.519 +1,1%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1675 +0,3%Öl67,64 -2,1%Gold3.562 +0,8%
Honeywell im Fokus

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Nachmittag mit Einbußen

03.09.25 16:10 Uhr
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Nachmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Honeywell. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 215,88 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Honeywell
186,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr rutschte die Honeywell-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 215,88 USD ab. In der Spitze fiel die Honeywell-Aktie bis auf 215,73 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 217,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 49.288 Honeywell-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 242,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Derzeit notiert die Honeywell-Aktie damit 10,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 179,47 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Honeywell-Aktie mit einem Verlust von 16,87 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,50 USD. Im Vorjahr erhielten Honeywell-Aktionäre 4,37 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Honeywell am 24.07.2025. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,36 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 10,35 Mrd. USD gegenüber 9,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Honeywell am 23.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,56 USD je Honeywell-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

