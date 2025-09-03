Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Nachmittag nahe Nulllinie

Notierung im Fokus

Die Aktie von Honeywell zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 214,18 USD zeigte sich die Honeywell-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Honeywell-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 214,18 USD an der Tafel. Die Honeywell-Aktie zog in der Spitze bis auf 214,25 USD an. In der Spitze büßte die Honeywell-Aktie bis auf 212,14 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 213,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Honeywell-Aktien beläuft sich auf 132.669 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,50 USD erreichte der Titel am 13.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Honeywell-Aktie derzeit noch 13,22 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 179,47 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Der aktuelle Kurs der Honeywell-Aktie ist somit 16,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Honeywell-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,37 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,50 USD aus.

Am 24.07.2025 hat Honeywell die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,45 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,36 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,35 Mrd. USD – ein Plus von 8,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Honeywell 9,58 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Honeywell am 23.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Honeywell im Jahr 2025 10,56 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

