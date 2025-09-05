Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Donnerstagabend höher

Blick auf Honeywell-Kurs

Die Aktie von Honeywell zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Honeywell-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 214,73 USD.

Die Honeywell-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 214,73 USD. Die Honeywell-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 215,19 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 211,92 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 522.566 Honeywell-Aktien.

Bei 242,50 USD erreichte der Titel am 13.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 179,47 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Honeywell-Aktie mit einem Verlust von 16,42 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Honeywell-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,37 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,50 USD belaufen.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,45 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10,35 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,58 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Honeywell veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Honeywell-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,56 USD je Aktie.

