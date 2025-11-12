Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Honeywell am Nachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Honeywell zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Honeywell-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 200,71 USD zu.

Um 15:51 Uhr stieg die Honeywell-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 200,71 USD. Bei 201,10 USD markierte die Honeywell-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 200,79 USD. Von der Honeywell-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 63.303 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 242,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,82 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 179,47 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Honeywell-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,37 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,20 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Honeywell am 23.10.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,16 USD erwirtschaftet worden. Honeywell hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,41 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Honeywell am 29.01.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Honeywell-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,25 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

Honeywell-Aktie stärker: Erwartungen im dritten Quartal geschlagen

Ausblick: Honeywell legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison