Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell zeigt sich am Abend gestärkt

Die Aktie von Honeywell zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Honeywell-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 201,97 USD zu.

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Honeywell zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 201,97 USD. Kurzfristig markierte die Honeywell-Aktie bei 202,28 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 200,79 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 336.556 Honeywell-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,50 USD an. Gewinne von 20,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 179,47 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Honeywell-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,37 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,20 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Honeywell am 23.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,86 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,16 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Honeywell im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,41 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,25 USD je Aktie in den Honeywell-Büchern.

