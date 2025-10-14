Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Dienstagabend auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Honeywell gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Honeywell zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,2 Prozent auf 207,44 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 207,44 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Honeywell-Aktie bei 207,78 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 201,42 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Honeywell-Aktien beläuft sich auf 450.807 Stück.

Am 13.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 242,50 USD. Der aktuelle Kurs der Honeywell-Aktie ist somit 16,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 179,47 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Honeywell-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,37 USD an Honeywell-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,50 USD.

Honeywell veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Honeywell im vergangenen Quartal 10,35 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Honeywell 9,58 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Honeywell am 23.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Honeywell-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,54 USD je Honeywell-Aktie.

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

