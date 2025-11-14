Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Honeywell

Die Aktie von Honeywell gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Honeywell-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 196,24 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 196,24 USD. Zwischenzeitlich weitete die Honeywell-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 196,19 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 198,46 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 126.832 Honeywell-Aktien.

Am 10.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 241,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Honeywell-Aktie ist somit 23,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 179,47 USD am 10.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Honeywell-Aktie 8,55 Prozent sinken.

Nachdem Honeywell seine Aktionäre 2024 mit 4,37 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,20 USD je Aktie ausschütten.

Am 23.10.2025 hat Honeywell die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,86 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10,41 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,25 USD je Honeywell-Aktie.

