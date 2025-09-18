Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Honeywell im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Honeywell. Die Honeywell-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 209,53 USD abwärts.

Das Papier von Honeywell gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 209,53 USD abwärts. Im Tief verlor die Honeywell-Aktie bis auf 208,83 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 211,10 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Honeywell-Aktien beläuft sich auf 1.037.667 Stück.

Am 13.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 242,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Honeywell-Aktie mit einem Kursplus von 15,74 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 179,47 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Honeywell-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,37 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,50 USD belaufen.

Honeywell veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Honeywell 10,35 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Honeywell wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,56 USD je Honeywell-Aktie belaufen.

