Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Honeywell am Nachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Honeywell. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 206,86 USD zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Honeywell-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 206,86 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Honeywell-Aktie bisher bei 207,06 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 206,14 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 88.219 Honeywell-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Honeywell-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 179,47 USD am 10.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 4,37 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,50 USD je Honeywell-Aktie.

Am 24.07.2025 legte Honeywell die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,45 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,36 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,35 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Honeywell wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen. Am 22.10.2026 wird Honeywell schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Honeywell im Jahr 2027 12,20 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

