Honeywell im Fokus

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

23.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Honeywell zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Honeywell-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 210,98 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Honeywell
176,14 EUR -1,92 EUR -1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Honeywell legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 210,98 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Honeywell-Aktie bisher bei 211,02 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 209,51 USD. Der Tagesumsatz der Honeywell-Aktie belief sich zuletzt auf 123.472 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 242,50 USD. Der derzeitige Kurs der Honeywell-Aktie liegt somit 13,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 179,47 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,94 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,50 USD. Im Vorjahr erhielten Honeywell-Aktionäre 4,37 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Honeywell am 24.07.2025. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Honeywell 2,36 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Honeywell in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,35 Mrd. USD im Vergleich zu 9,58 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Honeywell dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Honeywell-Gewinn in Höhe von 10,56 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Honeywell

DatumMeistgelesen
Analysen zu Honeywell

DatumRatingAnalyst
08.01.2019Honeywell International PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.02.2018Honeywell International OverweightBarclays Capital
03.01.2018Honeywell International Sector PerformRBC Capital Markets
14.12.2017Honeywell International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.10.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.02.2018Honeywell International OverweightBarclays Capital
14.12.2017Honeywell International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.10.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
24.07.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
24.04.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.01.2019Honeywell International PerformOppenheimer & Co. Inc.
03.01.2018Honeywell International Sector PerformRBC Capital Markets
22.01.2015Honeywell International NeutralUBS AG
19.07.2012Honeywell International neutralUBS AG
09.07.2012Honeywell International neutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.04.2006Honeywell DowngradeJP Morgan
27.04.2006Update Honeywell International Inc.: UnderweightJP Morgan

