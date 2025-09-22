Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Dienstagabend mit angezogener Handbremse
Die Aktie von Honeywell hat am Dienstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Honeywell-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 208,90 USD an der Tafel.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Honeywell-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 20:08 Uhr bei 208,90 USD. Bei 211,02 USD markierte die Honeywell-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Honeywell-Aktie bei 208,82 USD. Bei 209,51 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 400.498 Honeywell-Aktien umgesetzt.
Am 13.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 16,08 Prozent Plus fehlen der Honeywell-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 179,47 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Honeywell-Aktie 16,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,50 USD. Im Vorjahr hatte Honeywell 4,37 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 24.07.2025 hat Honeywell in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,36 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 10,35 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Honeywell wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Honeywell einen Gewinn von 10,56 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum
Honeywell-Aktie dennoch tiefer: Honeywell mit Plus bei Umsatz und Gewinn
Ausblick: Honeywell legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Alle: Alle Empfehlungen