Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Honeywell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Honeywell. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 221,95 USD.

Das Papier von Honeywell gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 221,95 USD abwärts. Die Honeywell-Aktie gab in der Spitze bis auf 221,35 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 221,74 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 56.868 Honeywell-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,50 USD erreichte der Titel am 13.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Honeywell-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (179,47 USD). Abschläge von 19,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,37 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,49 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Honeywell am 24.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,45 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,58 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,35 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Honeywell wird am 23.10.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,56 USD je Aktie belaufen.

