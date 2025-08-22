Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell verbilligt sich am Abend

So bewegt sich Honeywell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Honeywell. Die Honeywell-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 221,30 USD nach.

Die Honeywell-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 221,30 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Honeywell-Aktie bis auf 221,12 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 221,74 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 308.010 Honeywell-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 242,50 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Honeywell-Aktie 9,58 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 179,47 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Honeywell-Aktie mit einem Verlust von 18,90 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,49 USD, nach 4,37 USD im Jahr 2024.

Honeywell veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,36 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Honeywell im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,35 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,56 USD je Honeywell-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

Honeywell-Aktie dennoch tiefer: Honeywell mit Plus bei Umsatz und Gewinn

Ausblick: Honeywell legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

China-Risiko: Diese US-Konzerne sind besonders stark exponiert - Aktien von Tesla, GM & Co. im Fokus