Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Dienstagnachmittag im Aufwind
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Honeywell. Das Papier von Honeywell konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 221,45 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Honeywell-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 221,45 USD. In der Spitze legte die Honeywell-Aktie bis auf 221,68 USD zu. Bei 220,07 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 41.996 Honeywell-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 242,50 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Honeywell-Aktie somit 8,68 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 179,47 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,96 Prozent würde die Honeywell-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Honeywell-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,37 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,49 USD aus.
Honeywell veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Honeywell 2,36 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Honeywell mit einem Umsatz von insgesamt 10,35 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,13 Prozent gesteigert.
Honeywell wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,56 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie
Honeywell-Aktie dennoch tiefer: Honeywell mit Plus bei Umsatz und Gewinn
Ausblick: Honeywell legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
China-Risiko: Diese US-Konzerne sind besonders stark exponiert - Aktien von Tesla, GM & Co. im Fokus
Übrigens: Honeywell und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Honeywell
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Honeywell
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com
Nachrichten zu Honeywell
Analysen zu Honeywell
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.01.2019
|Honeywell International Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|15.02.2018
|Honeywell International Overweight
|Barclays Capital
|03.01.2018
|Honeywell International Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.12.2017
|Honeywell International Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|23.10.2017
|Honeywell International Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.2018
|Honeywell International Overweight
|Barclays Capital
|14.12.2017
|Honeywell International Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|23.10.2017
|Honeywell International Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2017
|Honeywell International Outperform
|RBC Capital Markets
|24.04.2017
|Honeywell International Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.01.2019
|Honeywell International Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|03.01.2018
|Honeywell International Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.01.2015
|Honeywell International Neutral
|UBS AG
|19.07.2012
|Honeywell International neutral
|UBS AG
|09.07.2012
|Honeywell International neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.04.2006
|Honeywell Downgrade
|JP Morgan
|27.04.2006
|Update Honeywell International Inc.: Underweight
|JP Morgan
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Honeywell nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen