DAX24.182 -0,4%ESt505.389 -1,0%Top 10 Crypto15,38 -3,0%Dow45.255 -0,1%Nas21.476 +0,1%Bitcoin94.118 -0,8%Euro1,1653 +0,3%Öl67,51 -1,8%Gold3.385 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Top News
Kryptokurse am Dienstagnachmittag Kryptokurse am Dienstagnachmittag
Machtkampf um Fed sorgt für Verunsicherung: DAX verringert Verluste Machtkampf um Fed sorgt für Verunsicherung: DAX verringert Verluste
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++
Aktienentwicklung

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Dienstagnachmittag im Aufwind

26.08.25 16:10 Uhr
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Dienstagnachmittag im Aufwind

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Honeywell. Das Papier von Honeywell konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 221,45 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Honeywell
190,46 EUR 1,26 EUR 0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Honeywell-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 221,45 USD. In der Spitze legte die Honeywell-Aktie bis auf 221,68 USD zu. Bei 220,07 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 41.996 Honeywell-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 242,50 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Honeywell-Aktie somit 8,68 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 179,47 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,96 Prozent würde die Honeywell-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Honeywell-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,37 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,49 USD aus.

Honeywell veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Honeywell 2,36 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Honeywell mit einem Umsatz von insgesamt 10,35 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,13 Prozent gesteigert.

Honeywell wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,56 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

Honeywell-Aktie dennoch tiefer: Honeywell mit Plus bei Umsatz und Gewinn

Ausblick: Honeywell legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

China-Risiko: Diese US-Konzerne sind besonders stark exponiert - Aktien von Tesla, GM & Co. im Fokus

In eigener Sache

Übrigens: Honeywell und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Honeywell

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Honeywell

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Honeywell

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Honeywell

DatumRatingAnalyst
08.01.2019Honeywell International PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.02.2018Honeywell International OverweightBarclays Capital
03.01.2018Honeywell International Sector PerformRBC Capital Markets
14.12.2017Honeywell International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.10.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.02.2018Honeywell International OverweightBarclays Capital
14.12.2017Honeywell International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.10.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
24.07.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
24.04.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.01.2019Honeywell International PerformOppenheimer & Co. Inc.
03.01.2018Honeywell International Sector PerformRBC Capital Markets
22.01.2015Honeywell International NeutralUBS AG
19.07.2012Honeywell International neutralUBS AG
09.07.2012Honeywell International neutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.04.2006Honeywell DowngradeJP Morgan
27.04.2006Update Honeywell International Inc.: UnderweightJP Morgan

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Honeywell nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen