Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Dienstagnachmittag im Aufwind

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Honeywell. Das Papier von Honeywell konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 221,45 USD.

Die Honeywell-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 221,45 USD. In der Spitze legte die Honeywell-Aktie bis auf 221,68 USD zu. Bei 220,07 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 41.996 Honeywell-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 242,50 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Honeywell-Aktie somit 8,68 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 179,47 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,96 Prozent würde die Honeywell-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Honeywell-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,37 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,49 USD aus.

Honeywell veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Honeywell 2,36 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Honeywell mit einem Umsatz von insgesamt 10,35 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,13 Prozent gesteigert.

Honeywell wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,56 USD je Aktie belaufen.

