Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Abend im Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Honeywell. Die Aktionäre schickten das Papier von Honeywell nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 222,02 USD.

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Honeywell zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 222,02 USD. Den Tageshöchststand markierte die Honeywell-Aktie bei 222,19 USD. Bei 220,07 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 179.069 Honeywell-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 242,50 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Honeywell-Aktie 9,22 Prozent zulegen. Bei 179,47 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Honeywell-Aktie ist somit 19,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Honeywell-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,49 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Honeywell 4,37 USD aus.

Honeywell veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Honeywell 2,36 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Honeywell mit einem Umsatz von insgesamt 10,35 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,13 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Honeywell-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,56 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

Honeywell-Aktie dennoch tiefer: Honeywell mit Plus bei Umsatz und Gewinn

Ausblick: Honeywell legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

China-Risiko: Diese US-Konzerne sind besonders stark exponiert - Aktien von Tesla, GM & Co. im Fokus