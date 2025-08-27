Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell büßt am Nachmittag ein

DAX24.065 +0,1%ESt505.403 +0,2%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.470 -0,2%Nas21.644 +0,3%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1665 +0,2%Öl67,76 -0,1%Gold3.406 +0,3%
Honeywell im Fokus

28.08.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Honeywell. Die Honeywell-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 220,63 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 220,63 USD. Zwischenzeitlich weitete die Honeywell-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 220,48 USD aus. Bei 221,70 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 38.602 Honeywell-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Honeywell-Aktie somit 9,02 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 179,47 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Honeywell-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,37 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,50 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Honeywell am 24.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,45 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,36 USD je Aktie vermeldet. Honeywell hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,35 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,56 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Analysen zu Honeywell

DatumRatingAnalyst
08.01.2019Honeywell International PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.02.2018Honeywell International OverweightBarclays Capital
03.01.2018Honeywell International Sector PerformRBC Capital Markets
14.12.2017Honeywell International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.10.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.02.2018Honeywell International OverweightBarclays Capital
14.12.2017Honeywell International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.10.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
24.07.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
24.04.2017Honeywell International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.01.2019Honeywell International PerformOppenheimer & Co. Inc.
03.01.2018Honeywell International Sector PerformRBC Capital Markets
22.01.2015Honeywell International NeutralUBS AG
19.07.2012Honeywell International neutralUBS AG
09.07.2012Honeywell International neutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.04.2006Honeywell DowngradeJP Morgan
27.04.2006Update Honeywell International Inc.: UnderweightJP Morgan

