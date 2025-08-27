Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Donnerstagabend kaum verändert

Honeywell im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von Honeywell. Im NASDAQ-Handel kam die Honeywell-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 221,11 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 20:08 Uhr bei der Honeywell-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 221,11 USD. Die Honeywell-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 221,70 USD. Im Tief verlor die Honeywell-Aktie bis auf 219,78 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 221,70 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 203.853 Honeywell-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Honeywell-Aktie. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 179,47 USD. Mit einem Kursverlust von 18,83 Prozent würde die Honeywell-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,37 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Honeywell am 24.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,45 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10,35 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,58 Mrd. USD umgesetzt.

Honeywell dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,56 USD je Honeywell-Aktie belaufen.

