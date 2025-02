Honeywell gibt Druck durch Investor Elliott nach und plant Aufspaltung

CHARLOTTE (dpa-AFX) - Der US-Konzern Honeywell will sich in drei Teile aufspalten. Die Luft- und die Raumfahrtsparte sollen vom Automatisierungsgeschäft als eigenständige Unternehmen abgetrennt werden, wie Honeywell am Donnerstag anlässlich seiner Bilanzvorlage für 2024 mitteilte. Zudem will der Konzern auch die bereits beschlossene Ausgliederung der Sparte für hochentwickelte Werkstoffe weiter vorantreiben. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" über die Pläne berichtet. Das Honeywell-Papier verlor im vorbörslichen US-Handel rund 4 Prozent.

Mit der Trennung will Honeywell eigenen Angaben zufolge die Entstehung von drei Branchenführern ermöglichen. Der Umbau werde voraussichtlich in der zweiten Hälfte 2026 abgeschlossen, hieß es. Mit den Plänen gibt der Konzern dem Druck durch den aktivistischen Investor Elliott nach, der auf ein schlankeres Portfolio durch eine Aufspaltung gedrängt und die schwache Kursentwicklung bemängelt hatte.

Elliott hatte im November eine Beteiligung im Wert von mehr als 5 Milliarden Dollar bekannt gemacht, der wertmäßig größte Anteil des Investors jemals an einem Unternehmen. Per Mittwochsschluss war Honeywell an der Börse insgesamt knapp 145 Milliarden Dollar wert./tav/mis/jha/