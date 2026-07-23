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Honeywell International vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

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Honeywell International Inc Registered Shs Ex-distribution
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Honeywell International gab am 23.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 17,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Honeywell International 9,72 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,35 Milliarden USD umgesetzt worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,83 USD sowie einem Umsatz von 5,02 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.net

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