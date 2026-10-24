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Honeywell Technologies CDR egistered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

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Honeywell Technologies CDR egistered Shs Sponsored Canadian Depository Receipt Hedged Reg SR
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Honeywell Technologies CDR egistered hat am 22.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 2,91 CAD gegenüber 7,88 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,99 Milliarden CAD – eine Minderung von 51,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 14,33 Milliarden CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.net

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