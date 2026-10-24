Honeywell Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Honeywell Technologies lud am 22.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,08 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Honeywell Technologies ein EPS von 5,72 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 52,02 Prozent zurück. Hier wurden 4,99 Milliarden USD gegenüber 10,41 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.net
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