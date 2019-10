Hongkong-Unruhen setzen Remy-Cointreau zu

Der Spirituosenriese Remy-Cointreau ist über seine Tochter Remy-Martin stark im Hongkong-Geschäft vertreten. Die andauernden gesellschaftspolitischen Spannungen belasten daher stark das Konzerngeschäft. Im abgelaufenen Quartal steht ein Umsatzrückgang in den Büchern.

Die seit Monaten andauernden politischen und gesellschaftlichen Unruhen in Hongkong machen dem französischen Spirituosenkonzern Remy-Cointreau zu schaffen. Das Unternehmen, dass für die Monate Juli bis September eigentlich mit besseren Geschäften gerechnet hatte, gab nun für das abgelaufene zweite Quartal des Geschäftsjahres 2019/2020 einen Umsatzrückgang bekannt. Dieser lag bei 1,3 Prozent auf 300,7 Millionen Euro.

Für das erste Halbjahr belief sich das Erlösminus von Remy-Cointreau, dem größten Cognac-Produzenten der Welt, auf 0,6 Prozent. Das Unternehmen hatte in den Vormonaten bereits auf die Umsatzprobleme reagiert und sich von einigen Partnermarken getrennt. Dies wird, so Remy-Cointreau, den Umsatz im Gesamtgeschäftsjahr mit etwa 56 Millionen Euro belasten.

Neben den Unruhen in Hongkong, die auch die Geschäfte von Unternehmen anderer Branchen betreffen, etwa aus der Hotel- oder Luxusgüterindustrie, könnte auch der US-Handel besser laufen. Dort hätten Einzelhändler ihre Lagerbestände in den vergangenen Monaten aufgestockt, so Remy-Cointreau. Derzeit werden zudem europäische Importe mit Strafzöllen versehen.

Aufwärtstrend geknackt

Die Aktie gibt daher ein gemischtes Bild ab und hat in den vergangenen Monaten nach Erreichen eines Rekordhochs Anfang September kräftig verloren. Der Aufwärtstrend seit Mitte Dezember 2018 ist sogar gebrochen worden. Bei 118 Euro befindet sich die nächste Unterstützung, der nächste Widerstand liegt bei rund 123 Euro. Ein Ausbruch in die eine oder andere Richtung dürfte dem Aktienkurs einen neuen Schub geben, wobei der MACD leicht aufwärts gerichtet ist, sich zuletzt aber etwas abflachte.

