DAX22.709 +0,7%Est505.569 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 +3,1%Nas20.795 -0,7%Bitcoin57.915 -0,5%Euro1,1502 +0,3%Öl116,9 +2,2%Gold4.580 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Rheinmetall: Selenskyj widerspricht CEO nach Drohnen-Debatte -- Siemens Energy, Micron, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Rüstung, Öl-Aktien, Microsoft im Fokus
Top News
Redcare Pharmacy-Aktie im Rausch: Reform-Euphorie zündet Kurs-Turbo Redcare Pharmacy-Aktie im Rausch: Reform-Euphorie zündet Kurs-Turbo
Kurzzeitige Verluste überwunden: DAX setzt sich immer weiter von 22.000-Punkte-Marke ab Kurzzeitige Verluste überwunden: DAX setzt sich immer weiter von 22.000-Punkte-Marke ab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hongkonger Verleger Jimmy Lai erhält Preis für Pressefreiheit

31.03.26 13:41 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der inhaftierte Hongkonger Verleger Jimmy Lai erhält in diesem Jahr den "Pressefreiheitspreis" des Medienverbands der freien Presse und des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger. Er werde für seinen Kampf für Demokratie und Pressefreiheit in der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong ausgezeichnet, hieß in einer Mitteilung der Verbände.

Lai war in der chinesischen Sonderverwaltungsregion zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Im Dezember war der Medienmogul wegen Verschwörung zur Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften und der Veröffentlichung aufrührerischer Publikationen schuldig gesprochen worden. Lai, der auch einen britischen Pass besitzt, gilt als eine der bekanntesten Stimmen der prodemokratischen Bewegung Hongkongs.

Stimmen aus Krisen- und Konfliktberichterstattung

Die Medienverbände zeichnen zudem die langjährige Österreich-Korrespondentin der "Süddeutschen Zeitung", Cathrin Kahlweit, für ihre Osteuropa-Berichterstattung und den Krisen- und Konfliktjournalisten der Funke Mediengruppe, Jan Jessen, aus. Die Preisverleihung findet am 6. Mai in Berlin statt. Die Präsidentin des Deutschen Bundestags, Julia Klöckner, hat die Schirmherrschaft der Veranstaltung übernommen und wird eine Rede halten.

Die Preise sind mit je 10.000 Euro dotiert. Die Medienverbände würdigen damit Journalistinnen und Journalisten, Persönlichkeiten und Organisationen, die unter schwierigen Bedingungen für Pressefreiheit, Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit der Informationen stehen. Frühere Preisträger sind unter anderem das nach dem ermordeten slowakischen Journalisten Jan Kuciak benannte Investigativzentrum ICJK, der Journalist Can Dündar aus der Türkei und der Kriegsreporter Paul Ronzheimer./svv/DP/nas