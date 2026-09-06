DAX 26.046 +0,2%ESt50 6.393 +0,2%MSCI World 4.987 -0,3%Top 10 Crypto 10,35 -0,2%Nas 26.507 -0,3%Bitcoin 68.629 -0,2%Euro 1,1612 +0,0%Öl 96,7 +1,2%Gold 4.429 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Hoppermann: Schulze wird schwierige Gespräche führen

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann geht davon aus, dass Sven Schulze trotz der großen Verluste seiner Partei bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt als CDU-Landesvorsitzender die anstehenden Gespräche über eine Regierungsbildung führt. Auf die Frage, ob sich Schulze noch werde halten können, sagte Hoppermann im ZDF-"heute journal": "Ich halte nichts davon, an so einem Abend direkt über solche Konsequenzen zu sprechen. Im Gegenteil, es braucht jetzt Stabilität auch in Magdeburg."

Werbung

Die CDU stelle mit Schulze den Ministerpräsidenten, er sei der gerade wiedergewählte CDU-Landesvorsitzende, und er "wird die schwierigen Gespräche jetzt führen", sagte Hoppermann. "Bei uns ist heute alles wie immer. Es ist eine Landtagswahl, deshalb tagen auch morgen wie immer unsere parteiinternen Gremien, das Präsidium und der Bundesvorstand." Im Anschluss werde es "wie auch üblich eine Pressekonferenz des Parteivorsitzenden mit dem Spitzenkandidaten und Ministerpräsidenten hier in Berlin geben".

Zugleich räumte Hoppermann ein, das Wahlergebnis fasse die CDU "wirklich auch emotional an, und das werden wir dann auch erstmal miteinander besprechen"./bk/mfi/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.