Horizon Food Company Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Horizon Food Company Registered lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 0,40 SAR. Im letzten Jahr hatte Horizon Food Company Registered einen Gewinn von 0,230 SAR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 29,1 Millionen SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,7 Millionen SAR umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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